47 Jugendliche nach Containerbrand aus Turnhalle evakuiert

47 Jugendliche sind in der Nacht auf Samstag aus einer Turnhalle in Ebensee evakuiert worden. Vor der Schule geriet ein Altpapiercontainer in Brand. "Das Schulgebäude war stark verraucht", sagte Feuerwehrkommandant Christoph Pilz von der FF Ebensee zur APA. Die polnische Reisegruppe ist zur Gedenkveranstaltung im KZ Ebensee angereist und übernachtete in der Neuen Mittelschule.