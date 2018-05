In Italien gesuchter Gewalttäter in Wien festgenommen

Ein von der italienischen Justiz gesuchter Gewalttäter ist am Freitag auf der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau von Zielfahndern des Landeskriminalamts festgenommen worden. Der 40-Jährige war in Italien zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und einem Monat verurteilt worden, weil er seine Lebensgefährtin mehrmals geschlagen und schwer verletzt hatte.