Terror-Verdacht: Drei Iraker in der Steiermark festgenommen

Drei Iraker sind am Donnerstag wegen Terror-Verdachts in einem Asylheim in Judenburg (Bezirk Murtal) festgenommen worden. Yvonne Huber, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leoben, bestätigte am Samstag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Die drei Männer sollen Anfang 20 sein, gegen sie wird wegen des Verdachts des Verbrechens der terroristischen Vereinigung ermittelt.