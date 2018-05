Keltisches Freilichtmuseum in Schwarzenbach wird erweitert

Das keltische Freilichtmuseum am Burgberg in Schwarzenbach in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt-Land) wird im Sommer um zwei neue rekonstruierte Gebäude erweitert. Um das Gesamtbild der Stadt zu vervollständigen, werden zwei typische Wohnhäuser mit nachgefertigten keltischen Werkzeugen gebaut. Der Spatenstich erfolgt am Sonntag im Rahmen eines Festakts.