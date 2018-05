Straßensperren nach schweren Regenfällen im Lavanttal

Im Kärntner Lavanttal sind mehrere Straßen nach den schweren und andauernden Regenfällen am Freitag sowie in der Nacht auf Samstag gesperrt worden. Im Gemeindegebiet von St. Andrä im Bezirk Wolfsberg sei es zu Vermurungen und weiträumigen Überflutungen gekommen, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit. Mehrere Häuser seien beschädigt worden, Personenschäden wurden bisher keine gemeldet.