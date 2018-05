Castro-Tochter will Ehe für alle in Kuba

Die Tochter des ehemaligen kubanischen Präsidenten Raul Castro will die Ehe für alle in Kuba einführen. Sie werde vorschlagen, das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehen bei der geplanten Reform in die Verfassung der sozialistischen Karibikinsel aufzunehmen, sagte Mariela Castro am Freitag. Bisher erlaubt die kubanische Verfassung lediglich Eheschließungen zwischen Männern und Frauen.