Abbröckelnde Wand in Uffizien-Toilette verletzte Touristin

Die abbröckelnde Wandverkleidung in einer Toilette in den Florentiner Uffizien hat eine Touristin am Fuß verletzt. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden, berichteten italienische Medien am Freitag. Das Stockwerk des Museums, auf dem sich die Toilette befindet, wurde vorübergehend geschlossen.