Vermisster 14-Jähriger tot in der Alten Donau gefunden

Polizeitaucher haben am Freitagnachmittag in Wien-Donaustadt die Leiche eines seit 1. Mai vermissten 14-Jährigen aus der Alten Donau geborgen. Nach dem untergegangenen Jugendlichen war bereits mehrfach gesucht worden, diesmal wurden Leichenspürhunde der Landespolizeidirektion Tirol hinzugezogen. Die Tiere schlugen nahe der Kagraner Brücke an.