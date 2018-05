Wiener Bim-Fahrer starten bei Tram-EM in Stuttgart

In Stuttgart wird am Samstag die siebente Tram-EM abgehalten. Bei der Europameisterschaft der Straßenbahnfahrer sind auch zwei Mitarbeiter der Wiener Linien am Start, bestätigte das Unternehmen am Freitag auf APA-Anfrage. Die 39-jährige Sabine V. und der 49-jährige Anton S. haben sich demnach in einer internen Vorausscheidung in Wien für die Teilnahme qualifiziert.