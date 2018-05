Nach Giftmord an Kleinkind in Deutschland lebenslange Haft

Weil er das Kleinkind seiner Freundin mit Gift ermordet haben soll, ist ein 38-Jähriger in der deutschen Stadt Potsdam zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. "Die Tötung des kleinen, wehrlosen und unschuldigen Kindes ist ein unfassbares Verbrechen", sagte Richter Theodor Horstkötter in seiner Urteilsbegründung am Freitag.