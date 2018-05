Eine alkoholisierte 32-Jährige hat am Donnerstag in Tirol einen Polizisten ins Bein gebissen. Die Beamten hatten zuvor versucht ihren 50-jährigen, ebenfalls betrunkenen Ehemann festzunehmen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Der 50-Jährige hatte davor eine Nachbarin bedroht, indem er ihr eine scharfe Gewehrpatrone in den Garten geworfen hatte und dazu sagte, dass diese für sie bestimmt sei.

Als die Polizisten den Sachverhalt aufnehmen wollten, bedrohte sie der Mann (50) und widersetzte sich. Die Beamten wollten den Alkoholisierten daraufhin festnehmen, was jedoch wiederum die 32-Jährige verhindern wollte.

Auch eine Polizistin wurde bei der Festnahme der Frau leicht am Unterarm verletzt. Der Vorfall ereignete sich in Oberlangkampfen (Bezirk Kufstein) in Tirol.