Warnung vor Ping-Anrufen mit 0088er-Nummern

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) warnt vor sogenannten Ping-Anrufen von Telefonnummern, die mit 00882 (+882) und 00883 (+883) beginnen. Immer wieder tauchen die Nummern +883-100-100-105 und +883-100-100-106 auf. Diese verbinden in der Regel zu teuren Satelliten-Telefonen, berichtete die RTR am Freitag in einer Aussendung.