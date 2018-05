Kärntnerin nach Überfall auf dem Weg der Besserung

Einen Tag nach einem Überfall auf eine 20-Jährige in einem Wald in St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) ist das Opfer auf dem Weg der Besserung. Wie Polizeisprecher Mario Nemetz auf APA-Anfrage mitteilte, werde am Freitag versucht, die Frau im Krankenhaus zu befragen. Bisher war die 20-Jährige nicht vernehmungsfähig: "Nun ist sie bereits wieder teilweise ansprechbar", sagte Nemetz.