Burgtheater-Koproduktion begeistert bei Ruhrfestspielen

Zuglärm donnert, die Notbremse jault - so beginnt die Eröffnungsproduktion der Ruhrfestspiele am Donnerstagabend. "Der Besuch der alten Dame" erzählt von Rache, kalter Wut und bigotten Kleinbürgern. Die Koproduktion mit dem Wiener Burgtheater, die in Wien am 26. Mai Premiere feiert, wurde begeistert aufgenommen.