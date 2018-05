May blieb schwere Schlappe bei Kommunalwahlen erspart

Bei den Kommunalwahlen in England ist der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May die befürchtete schwere Niederlage ersten Ergebnissen zufolge erspart geblieben. Zu Mittag waren 102 der 150 Wahlkreise ausgezählt. Demnach sicherten sich die Tories 891 Sitze in den Gemeinderäten und verteidigten ihre traditionellen Hochburgen in London.