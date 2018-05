Zwei Tote bei zwei Unfällen auf steirischen Straßen

Bei zwei beinahe zeitgleichen Unfällen sind am Donnerstag eine Autofahrerin in der Obersteiermark und ein Motorradfahrer in der Weststeiermark ums Leben gekommen: In Thörl im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stieß die Frau gegen einen Sattelanhänger, der ihr auf der regennasser Straße entgegenkam. In Edelschrott im Bezirk Voitsberg kam ein 57-jähriger Biker von der Straße ab, teilte die Polizei mit.