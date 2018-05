Ruhrfestspiele eröffnet - Ovationen für Wiener Burgtheater

In Recklinghausen im deutschen Ruhrgebiet haben am Donnerstagabend die 72. Ruhrfestspiele begonnen. Eröffnet wurde das Festival vom Wiener Burgtheater mit dem Theaterstück "Der Besuch der alten Dame" und Schauspielstars wie Maria Happel und Burghart Klaußner. Nach der Premiere feierte das Publikum die Inszenierung von Festivalintendant Frank Hoffmann mit langem Applaus.

In den nächsten sechs Wochen stehen viele bekannte Künstler in der Ruhrgebietsstadt auf der Bühne. Darunter sind US-Schauspieler wie John Malkovich und Bill Murray. Markenzeichen der Ruhrfestspiele sind auch die vielen Uraufführungen. Bis zum 17. Juni werden 110 Produktionen gezeigt. Es gibt rund 300 Aufführungen mit Theater, Tanz, Lesungen, Kabarett und Konzerten. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 80.000 Besucher.

Leitmotiv des Festivals ist dieses Jahr der Begriff "Heimat". Damit wird Bezug genommen auf das Ende des Steinkohlebergbaus in diesem Jahr im Ruhrgebiet. Für den langjährigen Festivalintendanten Hoffmann ist es die letzte Spielzeit. Der 64-Jährige hat die Besucherzahlen stark gesteigert. Die in den Nachkriegsjahren 1946/47 gegründeten Ruhrfestspiele sind das älteste sowie eines der größten und renommiertesten Theaterfestivals in Europa.