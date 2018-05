Atomprotest gegen schwimmende russische Meiler

Mit einer Aktion auf der Ostsee haben Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace am Donnerstag gegen schwimmende russische Atommeiler protestiert. Anlass ist die Überführung der "Akademik Lomonossow" von St. Petersburg nach Murmansk. Die zwei Reaktoren an Bord des Schiffes sollen laut Greenpeace Strom für die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in der Arktis liefern.