Polnischer Präsident will Verfassungsreferendum im November

Der polnische Präsident Andrzej Duda strebt im November ein Referendum über eine neue Verfassung an. Am 10. und 11. November sollten "alle Polen die Chance haben zu sagen, wie sie den künftigen Aufbau Polens sehen", sagte Duda am Donnerstag in Warschau.