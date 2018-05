20 Jahre Haft für Mord an Wiener Bar-Betreiber

Weil er am frühen Morgen des 20. August 2017 einen Bar-Betreiber vor dessen Lokal in Wien-Ottakring erstochen hat, ist ein 38-jähriger Mann am Donnerstag am Landesgericht wegen Mordes schuldig erkannt worden. Ein Schwurgericht verhängte über den bisher Unbescholtenen eine 20-jährige Freiheitsstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.