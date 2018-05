Schwerverletzter in Wassergraben in Neusiedl am See gefunden

In Neusiedl am See ist am Sonntag um 4.15 Uhr unweit vom Veranstaltungsgelände des Surf Worldcups ein Schwerverletzter in einem Wassergraben gefunden wurden. Wie die Polizei erst am Donnerstag berichtete, hatten ein Mann und eine Frau im Vorbeigehen einen verbalen Streit zwischen zwei Männern beobachtet. Als sie ein lautes, dumpfes Geräusch hörten, drehten sie um und fanden den Schwerverletzten.