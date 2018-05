Zwei Festnahmen nach tödlicher Rauferei in Wien

Nach einer Rauferei im November 2017 in Wien-Brigittenau, an deren Folgen ein 47-Jähriger im März gestorben ist, sind zwei der drei Verdächtigen ausgeforscht worden. Ein als Haupttäter gesuchter 23-Jähriger wurde am Mittwoch festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein weiterer Beschuldigter war demnach Mitte April gefasst worden. Der dritte per Foto gesuchte Mann ist noch flüchtig.