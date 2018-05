Waffen bei Hausdurchsuchungen in Kärnten beschlagnahmt

Die Polizei hat am Mittwoch in der Kärntner Bezirksstadt St. Veit bei zwei Hausdurchsuchungen Waffen und Munition beschlagnahmt. Ermittelt wird wegen Verdachts auf illegalen Waffenhandel. "Es wurden auch Datenträger sichergestellt, diese werden aber erst ausgewertet", sagte Walter Schlintl vom Bezirkspolizeikommando St. Veit am Donnerstag zur APA.