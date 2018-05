ÖVP-Grüne-NEOS-Koalitionsverhandlungen in Salzburg gestartet

Der Salzburger ÖVP-Chef Wilfried Haslauer verliert weiter keine Zeit. Bereits am Tag nach der Entscheidung für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und den NEOS hat der Landeshauptmann am Donnerstag - just an seinem 62. Geburtstag - die erste Gesprächsrunde zur Bildung einer neue Landesregierung eröffnet. Die FPÖ reagierte enttäuscht.

Am Nachmittag trafen jeweils fünf Vertreter von ÖVP, Grüne und NEOS aufeinander. Das heutige Treffen diente vor allem dem Terminfahrplan für die nächsten Wochen. Und auch hier drückt Haslauer aufs Tempo. "Wir haben 14 Kapitel, die wir ab- und durcharbeiten müssen", sagte der Landeshauptmann. Im feiertagsdurchsetzten Mai sind dafür zehn bis zwölf (Halb-)Tage vorgesehen. Inhaltlich starten die Gespräche am Freitag mit den Themen Bildung, Wissenschaft und Zukunft. Über den Verlauf der Verhandlungen wurde Stillschweigen vereinbart. Je nach Inhalt können die Parteien auch andere Parteimitglieder oder Experten beiziehen.

Haslauer sagte am Donnerstag, er werde nicht nach jedem Verhandlungstermin für die Medien zur Verfügung stehen. "Wir wollen aber alle drei bis vier Tage ein Zwischenresümee ziehen." Sein Ziel sei es, bis zum 27. Mai eine neue Regierung zu präsentierten. Dann müssen die Parteigremien noch das ausverhandelte Ergebnis absegnen. Nach einem öffentlichen Hearing der sieben Landesregierungsmitglieder am 11. Juni im Landtag soll das neu gewählte Landesparlament am 13. Juni seine erste Sitzung abhalten und die Regierung und den Landeshauptmann wählen. Den straffen Zeitplan gibt die Landesverfassung vor: Demnach muss sich der Landtag spätesten acht Wochen nach der Wahl konstituieren.

Über Personalfragen und die Ressortaufteilung wollen die Verhandler erst nach den inhaltlichen Gesprächen reden. Fix ist, dass Haslauer fünf der sieben Regierungssitze für die ÖVP beansprucht - um einen mehr als zuletzt. Grüne und NEOS würden dann jeweils einen Landesrat stellen - was dem Kräfteverhältnis nach der Wahl entspricht. Es gilt zudem als sicher, dass für die ÖVP neben Haslauer auch Finanzreferent Christian Stöckl, Agrarlandesrat Josef Schwaiger und Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf Teil der neuen Regierung bleiben. Wer das fünfte Regierungsmitglied werden wird, ist noch offen - man rechnet aber mit einer Frau für das Amt.

Die ÖVP hat am Wahlsonntag 15 der 36 Mandate im Salzburger Landtag gewonnen. Mit den jeweils drei Sitzen von Grünen und NEOS hätte die Dreierkoalition gemeinsam 21 Mandate. Und auch wenn Haslauer am Mittwochabend meinte, dass ein Scheitern möglich, aber nicht erwünscht sei, wird allgemein davon ausgegangen, dass diese neue Regierung zustande kommt.

Für die ÖVP gehen neben Landeshauptmann Haslauer Finanzreferent Christian Stöckl, Klubobfrau Daniela Gutschi, Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer und Haslauers Büroleiter Thomas Kerschbaum in die Gespräche. Die Grünen schicken ihr ehemaliges Regierungsteam aus Astrid Rössler, Soziallandesrat Heinrich Schellhorn und Asyllandesrätin Martina Berthold sowie Landesgeschäftsführer Rudi Hemetsberger. Fünfter im Boot ist Rösslers Büroleiter Stefan Tschandl. Für die Pinken verhandeln Landes-Chef Sepp Schellhorn, die Listenzweite Andrea Klambauer, der Listendritte Josef Egger, NEOS-Generalsekretär Nick Donig und Wahlkampfleiterin Anna Bozecski.

Die Salzburger FPÖ zeigte sich am Donnerstag enttäuscht über die Entscheidung der ÖVP, mit den Grünen und den NEOS über eine Koalition zu verhandlen. "Die FPÖ wäre bereit gewesen, ein verlässlicher und starker Partner für eine konstruktive und vor allem gemeinsame Politik für Salzburg zu sein", erklärte Landesparteiobfrau Marlene Svazek. "Der Wählerwille wird mit der Neuauflage unter NEOS-Beteiligung leider nicht ernst genommen."

ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer lasse sich auf ein Wagnis ein und stoße dabei auch die Mehrheit der eigenen Wähler und seiner Volkspartei vor den Kopf. Die nächsten fünf Jahre würden in dieser Konstellation "von Stillstand und Querschüssen" gegen die Bundesregierung geprägt sein. Die FPÖ Salzburg habe vor dieser Koalition immer gewarnt, so die Landesparteiobfrau. Sie kündigte eine konstruktive Oppositionspolitik der FPÖ in Salzburg in den kommenden Jahren an. "Wir wurden gewählt, um Verantwortung zu übernehmen und werden daher der Landesregierung vom ersten Tag an auf die Finger schauen und verlässlich für Salzburg arbeiten."