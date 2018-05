Michael Haider wird Leiter des Ö-Kulturforums New York

Das Österreichische Kulturforum New York, für dessen Direktion auch der scheidende Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) im Gespräch war, wird künftig vom Diplomaten Michael Haider geleitet. Über eine entsprechende Zustimmung des Ministerrats vom 25. April auf einen diesbezüglichen Vorschlag der Außenministerin berichten "Die Presse", "Der Standard" und der "Kurier".

Haider ist Sohn des ehemaligen Kultur-Ressortleiters der "Presse", Hans Haider, und leitete laut den Berichten bereits das Österreichische Kulturforum in Tokio. Er folgt in New York auf Christine Moser. Über einen Übergabe-Termin ist noch nichts bekannt.