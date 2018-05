Siebentes Todesopfer nach Skitour-Unglück in der Schweiz

Nach dem Todesdrama um eine 14-köpfige Gruppe auf Skitour in den Schweizer Alpen gibt es ein weiteres Opfer. Es handle sich um eine 42 Jahre alte Italienerin, teilte die Polizei im Kanton Wallis am Mittwoch mit. Die Zahl der Toten stieg damit auf sieben. Die Gruppe war am Sonntag auf mehr als 3.000 Metern Höhe bei Arolla in einen Sturm geraten und musste die Nacht im Freien verbringen.