Rund 100 Tote bei Überschwemmungen in Kenia

Heftige Regenfälle haben in Kenia in den vergangenen Wochen zu großen Überschwemmungen mit vielen Todesopfern geführt. Rund 100 Menschen kamen seit März ums Leben, mehr als 250.000 weitere flohen in andere Landesteile, wie das kenianische Rote Kreuz am Mittwoch erklärte.