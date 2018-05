Baskische Untergrundorganisation ETA gab Auflösung bekannt

Nach Jahrzehnten des bewaffneten Kampfes hat die baskische Untergrundorganisation ETA ihre Auflösung bekannt gegeben. Sie habe "alle ihre Strukturen vollständig aufgelöst", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Text der Gruppe. In dem vom Online-Medium eldiario.es verbreiteten ETA-Brief heißt es in baskischer Sprache, die Organisation sehe ihre politische Initiative als "beendet" an.

Die von den USA und der Europäischen Union als Terrororganisation eingestufte ETA hatte jahrzehntelang mit Anschlägen und Gewalt gegen den spanischen Zentralstaat gekämpft. Ihr Ziel war ein unabhängiges Baskenland in Nordspanien sowie im Südwesten Frankreichs.

Der grundlegende "Konflikt" zwischen den baskischen Gebieten und dem spanischen Staat sowie Frankreich sei laut dem Brief jedoch nicht beendet. Das auf den 16. April datierte Schreiben ist an zahlreiche Gruppen und Persönlichkeiten adressiert, die an den jüngsten Friedensbemühungen beteiligt waren. Darunter sei auch der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan, sagte ein ranghoher Vertreter der Regionalregierung des spanischen Baskenlandes.

Die ETA werde außerdem am Donnerstag ihre endgültige Auflösung noch einmal öffentlich bekannt geben - wahrscheinlich in einem Video. Internationale Vermittler haben für Freitag eine Friedenskonferenz im Südwesten Frankreichs einberufen.

Ihre Waffen hatte die Untergrundgruppe bereits im vergangenen Jahr abgegeben. Die spanischen Behörden machen die ETA für den Tod von insgesamt 829 Menschen verantwortlich.

Linksnationalistische baskischen Studenten hatten die ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Baskenland und Freiheit) 1959 unter der Herrschaft des spanischen Diktators Francisco Franco gegründet. Über Jahrzehnte verübte die Untergrundorganisation zahlreiche Anschläge auch außerhalb des Baskenlandes.

1973 wurde Francos möglicher Nachfolger, Admiral Luis Carrero Blanco, bei einem Sprengstoffanschlag im Zentrum von Madrid getötet. Beim blutigsten ETA-Attentat wurden am 19. Juni 1987 in einem Einkaufszentrum in Barcelona 21 Menschen durch eine Autobombe getötet.

Der spanische Zentralstaat ging mit großer Härte gegen die Unabhängigkeitskämpfer vor. In den 1980er-Jahren kamen sogar Todesschwadronen zum Einsatz, die baskische Aktivisten ermordeten. 1979 - nach dem Ende der Franco-Diktatur - erhielt das Baskenland zwar einen Autonomie-Status, doch immer wieder scheiterten Friedensverhandlungen der ETA mit Madrid.

2011 verkündete die ETA das Ende ihres bewaffneten Kampfs und die Bereitschaft zur Abgabe ihrer Waffen. Über Jahre hinweg unternahm sie aber keine konkreten Schritte zur Entwaffnung und erklärte auch nicht ihre Auflösung. Stattdessen verlangte sie Amnestien und Verhandlungen für ihre noch etwa 300 inhaftierten Mitglieder. Bis zu hundert ETA-Kämpfer sollen sich auf der Flucht befinden.

Im April 2017 gab die ETA dann nach eigenen Angaben ihre Waffen vollständig ab. In diesem Zusammenhang übermittelte sie den französischen Behörden eine Liste mit acht Verstecken, in denen knapp 3,5 Tonnen Waffen, Sprengstoff und Material zur Herstellung von Sprengsätzen gefunden wurden.

Im April diesen Jahres kündigte die ETA dann ihre Auflösung voraussichtlich für das erste Mai-Wochenende an. Sie übergab weitere Kisten mit Waffen und Munition an französische Behörden und bat ihre Opfer um Verzeihung.