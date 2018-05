Fatale Panne bei Brustkrebsvorsorge in Großbritannien

Wegen einer Panne im britischen Programm für Brustkrebsvorsorge sind über Jahre hinweg abschließende Tests versäumt worden. Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in London mitteilte, erhielten rund 450.000 Frauen keine Aufforderung zur einer Abschluss-Untersuchung, was wiederum zu etwa 270 vorzeitigen Todesfällen geführt haben könnte.