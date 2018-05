Rauchverbot im Auto - Ab 1. Juni wird gestraft

Seit 1. Mai ist es verboten, im Auto zu rauchen, wenn Minderjährige mitfahren. Im ersten Monat wird kontrolliert und abgemahnt, ab 1. Juni wird gestraft, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der APA. Das Ministerium verschickte am Mittwoch einen Erlass an alle beteiligten Behörden. Darin ist für Verstöße ein Organmandat in Höhe von 50 Euro vorgesehen.