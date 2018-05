IS-Video geteilt - Freispruch für Angeklagten rechtskräftig

Der Freispruch für einen 52-Jährigen vom Vorwurf der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und einer kriminellen Organisation im Landesgericht Steyr in der vergangenen Woche ist rechtskräftig. Das gab das Gericht auf APA-Anfrage am Mittwoch bekannt. Die Staatsanwaltschaft, die sich nach dem Urteil Bedenkzeit genommen hatte, verzichtete auf ein Rechtsmittel.