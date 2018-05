Junge Frau in Wiener Straßenbahn sexuell belästigt

Ein Betrunkener hat Dienstagfrüh eine 21-Jährige in einer Straßenbahn am Quellenplatz in Wien-Favoriten sexuell belästigt. Der 39-Jährige ließ sich auch von den Begleitern der jungen Frau nicht aufhalten und begrapschte sie an Brust und Gesicht. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der Slowene aggressiv.