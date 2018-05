Ein Toter bei Feuer in Hamburger Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Hamburger Mehrfamilienhaus sind am Mittwoch ein Mensch getötet und 13 weitere verletzt worden. Ein Mann und eine Frau mussten laut Feuerwehr und Polizei wiederbelebt werden, der 52-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. Weiterhin verletzten sich drei Bewohner schwer und acht leicht, zusätzlich erlitt ein Feuerwehrmann Verletzungen am Fuß.