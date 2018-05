Mehrere Tote bei Angriff auf Wahlkommission in Libyen

Bei einem Anschlag auf den Sitz der Wahlkommission in Libyen sind am Mittwoch mindestens elf Menschen getötet worden. Es habe sich um "einen feigen Selbstmordanschlag" gehandelt, teilte die international unterstützte Nationale Einheitsregierung mit. Laut Gesundheitsministerium wurden zwei weitere Menschen verletzt. Die Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte den Anschlag für sich.