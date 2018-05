Frieden mit Nordkorea nicht mit US-Truppenabzug verknüpft

Ein offizielles Friedensabkommen zwischen Nord- und Südkorea wäre nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in nicht mit einem Abzug der in seinem Land stationierten US-Soldaten verbunden. Die US-Truppen in Südkorea seien "eine Angelegenheit des Bündnisses" zwischen beiden Ländern, sagte Moon am Mittwoch. "Das hat nichts zu tun mit der Unterzeichnung eines Friedensabkommens."