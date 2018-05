Autolenker flüchtete nach Kollision mit elfjährigem Radler

Ein Autolenker hat am Dienstag nach einer Kollision mit einem elfjährigen Radfahrer in St. Lorenz am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) Fahrerflucht begangen. Der Bub war in Richtung der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs und wollte um 17.45 Uhr links nach St. Lorenz abbiegen, als er das schwarze Auto in Schlangenlinien auf sich zukommen sah, berichtete die Landespolizeidirektion OÖ am Mittwoch.