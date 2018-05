Opposition in Armenien legt öffentliches Leben lahm

Einen Tag nach ihrer Niederlage im Parlament hat die Protestbewegung in Armenien die bisher größte Blockade des öffentlichen Lebens der Ex-Sowjetrepublik verursacht. Der Verkehr stand am Mittwoch nicht nur in Eriwan, der Hauptstadt des knapp drei Millionen Einwohner zählenden Landes, still.