Kritik an französischer Regierung nach Mai-Krawallen

Die massiven Ausschreitungen am 1. Mai in Paris haben die französische Regierung in Erklärungsnot gebracht. Innenminister Gerard Collomb wehrte sich am Mittwoch gegen Kritik an der Polizeitaktik und kündigte zugleich an, bei künftigen Demonstrationen mehr Polizisten einzusetzen. Schwarz gekleidete Vermummte hatten am Rande der traditionellen Gewerkschaftsdemonstration zum 1. Mai randaliert.