Mann verblutete in Vorarlberg an Schnittverletzung

Ein 57-jähriger Landwirt ist am Montag auf seinem Bauernhof in Langenegg im Bregenzerwald an einer tiefen Schnittverletzung verblutet. Der Mann bearbeitete Eisenstangen mit einer Flex und schnitt sich dabei ins linke Bein. Seine Frau fand ihn leblos im Stallgebäude, für den Bauern kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei mit.