18-Jähriger in Vorarlberg mit Pkw abgestürzt und gestorben

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Fontanella (Bezirk Bludenz) tödlich verunglückt. Der junge Mann geriet auf einer kurvenreichen Straße über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte 50 Meter über einen Abhang. Der Vorarlberger erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Vorarlberg.