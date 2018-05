Asiatisches Touristenpaar verirrte sich am Attersee

Ein asiatisches Touristenpaar hat sich am Samstag bei einer Wanderung zum "Atterseeblick" (Bezirk Gmunden) verirrt und wurde erst nachts von der Bergrettung gefunden. Der 41-jährige aus Malaysia und seine 39-jährige Lebensgefährtin aus China hatten bei Einbruch der Dunkelheit via Notruf die Polizei verständigt. Gegen 23.15 Uhr wurden sie bei der Fachbergalm unverletzt entdeckt, so die Polizei OÖ.