Duo überfiel Juwelier in Wien: Männer mit Beute geflüchtet

Zwei Männer haben am Montagnachmittag ein Juweliergeschäft in Wien-Favoriten überfallen und sind mit der Beute entkommen. Gegen 16.00 Uhr stürmte einer der unbewaffneten Männer in das Schmuckgeschäft in der Favoritenstraße nahe des Reumannplatzes. Er riss gezielt teuren Schmuck aus der Vitrine. Eine Angestellte wollte dies verhindern, der Mann verletzte sie dabei am kleinen Finger.