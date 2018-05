Vatikan-Finanzchef wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht

Noch nie stand ein so ranghoher katholischer Geistlicher wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs vor Gericht: Vatikan-Finanzchef George Pell wird in Australien der Prozess gemacht, wie Richterin Belinda Wallington am Dienstag in Melbourne entschied. Der 76-jährige Geistliche weist die Vorwürfe zurück und plädierte vor Gericht auf nicht schuldig, während sich der Vatikan zurückhaltend äußerte.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Der ranghohe Kurienkardinal muss sich in mehreren Anklagepunkten vor Gericht verantworten. Wallington hatte am Dienstag zunächst gesagt, Pell werde in mindestens einem Anklagepunkt der Prozess gemacht. Später sagte sie, es gebe genügend Beweise, um den Top-Berater von Papst Franziskus in "mehreren" Anklagepunkten vor Gericht zu stellen.

Einige der schwerwiegendsten Vorwürfe wurden unterdessen angesichts von Widersprüchen in der Beweislage fallengelassen, darunter ein mutmaßliches Vergehen in einem Kino in Ballarat im australischen Bundesstaat Victoria in den 70er-Jahren.

Richterin Wallington sagte vor Gericht, sie sei "zufrieden", dass es genügend Beweise gebe, um dem früheren Erzbischof von Sydney und Melbourne den Prozess zu machen. Am Mittwoch soll es eine weitere Anhörung geben, bei der es auch um ein Datum für den Prozessbeginn gehen soll.

Pell ließ in einer Stellungnahme der Erzdiözese Sydney verlauten, er habe stets vollumfänglich mit den Behörden kooperiert. Zugleich beteuerte er nochmals seine Unschuld. Die Erzdiözese Melbourne erklärte, Erzbischof Denis Hart vertraue in die australische Justiz.

Der Vatikan erklärte in einer kurzen Stellungnahme, die Entscheidung der australischen Justiz zur Kenntnis genommen zu haben. Pell sei weiterhin von seinen Aufgaben freigestellt, um sich persönlich verteidigen zu können.

Die Anwältin Lisa Flynn, die in Australien bereits hunderte Missbrauchsopfer vertreten hat, sagte am Dienstag, die Gerichtsentscheidung zeige, dass niemand über dem Gesetz stehe. "Das ist ein vielversprechender Schritt nach vorne für die Opfer sexueller Übergriffe", sagte sie.

Pell ist der bisher ranghöchste katholische Geistliche, der wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht steht. Der Kardinal soll sich vor Jahrzehnten sexueller Misshandlungen schuldig gemacht haben. Details zu den mutmaßlichen Vergehen wurden bisher nicht öffentlich. Es soll aber mehrere Kläger geben.

Der Australier ist die inoffizielle Nummer drei in der Hierarchie des Vatikans. Der ehemalige Erzbischof von Sydney und Melbourne war 2014 von Papst Franziskus zum Finanzchef des Kirchenstaates ernannt worden. Der Papst hat ihn vom Dienst freigestellt, damit er sich in seinem Heimatland den Vorwürfen stellen kann.

Die katholische Kirche wird bereits seit Jahren durch zahlreiche Missbrauchsfälle weltweit erschüttert. In Australien soll eine im Jahr 2012 nach jahrelangem Druck eingesetzte Kommission den Vorwürfen von weitverbreitetem Missbrauch in Kirchen, Waisenhäusern, Schulen und Jugendeinrichtungen auf den Grund gehen. Dafür befragte sie bisher tausende Missbrauchsopfer. Vor der Kommission hatte Pell in der Vergangenheit persönliche Fehler im Umgang mit Vorwürfen gegen katholische Priester in den 70er-Jahren eingeräumt.