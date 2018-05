Tonnenschwerer Fels donnerte im Lungau auf bewohnten Grund

Großes Glück hatten am späten Sonntagnachmittag vier Menschen bei einem Felssturz in Tweng im Lungau. Die drei Männer und eine Frau saßen gerade auf der Veranda ihrer Gartenhütte neben einem Wohnhaus, als sich in einer Wand oberhalb der Liegenschaft ein mindestens sieben Tonnen schwerer Felsbrocken löste und direkt auf das Grundstück herunterdonnerte, berichtete die Polizei am Montagnachmittag.