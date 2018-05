Iran wirft USA Aufhetzen Saudi-Arabiens vor

Der oberste politische und religiöse Führer des Iran hat den USA vorgeworfen, Saudi-Arabien zu einer Konfrontation mit dem Iran zu provozieren und damit die Krise in der Region anzuheizen. Im staatlichen Fernsehen forderte Ayatollah Ali Khamenei die USA auf, den Nahen und Mittleren Osten zu verlassen. Man selbst werde den Einfluss in der Region nicht zurückzufahren.

© APA (AFP/Archiv)

Am Sonntag hatte US-Außenminister Mike Pompeo dem mit dem Iran verfeindeten Saudi-Arabien demonstrativ den Rücken gestärkt. Er sicherte dem Land zu, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen würden, falls mit den europäischen Partnern keine Verbesserungen in den Vereinbarungen erzielt würden. Er warf dem Iran vor, die gesamte Region zu destabilisieren.

Khamenei sagte: "Eine der Möglichkeiten der Konfrontation mit dem Iran ist es, unerfahrene Herrscher der Region aufzustacheln." Damit spielte er offensichtlich auf den 32 Jahre alten saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman an. Die Amerikaner wollten Saudi-Arabien gegen den Iran aufbringen. Ihr Ziel sei es, die regionale Krise zu verschärfen und Muslime zum Kampf gegen Muslime zu drängen, sagte er.

"Wenn die betroffenen Regierungen mehr Weisheit erlangen, werden sie nicht gegen den Iran vorgehen", sagte Khamenei. "Wenn sie aber gegen den Iran vorgehen, werden sie geschlagen." Und: "Die Amerikaner sind die, die gehen sollten", sagte er. "Der Nahe Osten, Westasien und der Persische Golf sind unser Heim."

Zuvor hatte schon der Sprecher des iranischen Außenministeriums gesagt, die Regierung in Teheran werde weiterhin die Freunde des Iran unterstützen. "Solange legitime Regierungen in Ländern der Region unsere Hilfe benötigen, wird der Iran in diesen Ländern sein."

US-Präsident Donald Trump lehnt den Atomvertrag mit dem Iran ab und will Änderungen erreichen. Die anderen Unterzeichnerstaaten Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China wollen das Abkommen erhalten. Der Iran hat Neuverhandlungen abgelehnt. Man werde sich an das Abkommen, mit dem das iranische Atomprogramm begrenzt wird, solange halten, wie es auch von den anderen Staaten respektiert werde, sagte Khamenei. Sollten sich die USA aber daraus verabschieden, werde der Iran den Vertrag zerreißen.