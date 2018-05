Französische Sängerin Rose Laurens 65-jährig gestorben

Ihr Hit "Africa" stürmte Anfang der 1980er Jahre die Charts: In der Nacht zum Montag ist die französische Sängerin Rose Laurens mit 65 Jahren nach langer Krankheit gestorben, wie ihr Partner Christian Soulie mitteilte. Die Sängerin hatte in den 1970er Jahren mehrere Singles veröffentlicht und 1980 eine Rolle in dem Erfolgsmusical "Les Miserables".