15 tote Migranten in Boot vor algerischer Küste entdeckt

Die algerische Küstenwache hat nach eigenen Angaben 15 tote Migranten in einem Gummiboot vor der Küste im Westen Algeriens entdeckt. 19 weitere Personen seien gerettet worden, teilte die staatliche algerische Nachrichtenagentur APS mit. Demnach wurde das in Seenot geratene Boot in der Nähe der Stadt Oran entdeckt.