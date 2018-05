EVP-Spitze zitiert Orban zu "Krisentreffen"

Die Mitgliedschaft der rechtskonservativen Fidesz von Ungarns Premier Viktor Orban in der Europäischen Volkspartei (EVP) sorgt erneut für Diskussionen. Nun zitieren ihn die EVP-Spitzen zu einem "Krisentreffen". EVP-Präsident Joseph Daul und EVP-Fraktionschef Manfred Weber wollen Orban am Mittwoch in Brüssel ins Gewissen reden, bestätigten EVP und Fidesz dem Internetportal "Politico" am Montag.