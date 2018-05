Doppeljackpot im Lotto mit 2,4 Millionen Euro gefüllt

Zum zweiten Mal in Folge hat es beim Lotto am Sonntagabend keinen Sechser gegeben. Damit wartet am Mittwoch ein Doppeljackpot mit rund 2,4 Millionen Euro, teilten die Österreichischen Lotterien am Montag mit. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es den zweiten Sologewinn in Folge. Ein Spielteilnehmer aus dem Mostviertel in Niederösterreich war per Quicktipp erfolgreich und gewann rund 125.800 Euro.