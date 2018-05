Almhütte am Ring: Lesefest "Rund um die Burg" sucht "Heimat"

Das Wiener Lesefest "Rund um die Burg" besinnt sich in seiner heurigen Ausgabe auf den ambivalenten Begriff der "Heimat". Die Lesungen, die am kommenden Freitag bis spät in die Nacht und am Samstag bis Mittag einen Marathon bilden, finden mottogemäß nicht im üblichen Zelt, sondern in einer zwischen Burgtheater und Cafe Landtmann errichteten 100 Quadratmeter großen Almhütte statt.